” شرطة حائل ” تبيع سيارات محجوزة بالمزاد

علي العنزي(صدى):

عزمت شرطة منطقة حائل، بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها، والتي لم يذهب أصحابها لاستلامها، أو صادر فيها صك شرعي ومضى عليها مدة طويلة.

حيث قررت شرطة المنطقة، إجراء عملية البيع بالمزاد، وذلك يوم الأحد الموافق ١٦-٦-١٤٣٩هـ ، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمركز حجز السيارات، الواقع غرب المنطقة الصناعية.

وأعلنت الشرطة، عن إتاحتها الحضور للمزاد، لمن يرغب في الشراء، وذلك بالوقت المحدد، فيما أهابت بعموم أصحاب السيارات المحجوزة، بسرعة المراجعة لاستلام سياراتهم.

فيما أوضحت الشرطة، أن هذه السيارات، قد مضى عليها فترة طويلة بالحجز، وانتهت إجراءاتها النظامية، ولا يوجد هناك أجراء رسمي متبقي لدى الجهة التي قامت بحجزها.