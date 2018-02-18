السيطرة على 70% من وادي المسيني ضمن عملية الفيصل باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية في اليمن هشام الجابري، اليوم الأحد، أنه تم السيطرة على 70% من وادي المسيني في حضر موت ضمن ” عملية الفيصل “.

وأوضح ” الجابري ” أن العملية التي شنتها قوات التحالف بقيادة المملكة ودعم الإمارات، تهدف إلى خفض وتيرة عمليات تنظيم القاعدة في اليمن خاصة في وادي المسيني.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدأت، أمس السبت، ” عملية الفيصل ” بوادي المسيني في حضر موت؛ لتطهيره من تنظيم القاعدة وأوكارها.