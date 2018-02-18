الفيصل يقلد مدير شرطة مكة وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رتبتيهما الجديدتين

نايف السالم(صدى):

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لتحقيق الأمن وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال تقليد سموه بمقر الإمارة في جدة اليوم، الرُتب الجديدة لمدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله العصيمي, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري.

من جهتهما عبّرا مدير شرطة العاصمة المقدسة وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام, عن اعتزازهما بثقة ولاة الأمر، مؤكدين أن الترقية ستكون حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد بما يحقق التطلعات والآمال.