السديري يؤكد أن 70% من الأسر ستكون محمية من تأثير الإصلاحات

عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري، أن نسبة 70% من الأسر ستكون محمية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة من 2017 – 2020، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دعم برنامج حساب المواطن.

وأشار ” السديري ” إلى أنه سيبقى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في المملكة مستقرًا، حيث سيرتفع بنسبة 3.8% فقط خلال الفترة من 2017 – 2020 إلى 977 مليار ريال، كما أنه من المحتمل أن ينمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9% خلال هذه الفترة إلى تريليون و45 مليار ريال.

بينما استثنى ” الراجحي كابيتال ” في تقريره الذي أصدره حول أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية في إنفاق المستهلكين، دخول المرأة إلى سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتها إلى 19.5% من إجمالي القوى العاملة، والتي بدورها ستضيف 11 مليار ريال.

وأوضح ” السديري ” أن فئتين ستكونان الأكثر تأثرًا لناحية الإنفاق وهما: الأسر السعودية ذات الدخل العالي: نسبة 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بـ 25000 ريال شهريًا، وتمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، حيث يعتقد أن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف ” السديري ” أن الفئة الثانية هي: الأسر غير السعودیة، حيث أنه سیتأثر الإنفاق الاستھلاکي في جمیع شرائح الدخل بها، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلی رسوم المرافقين.