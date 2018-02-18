خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير المالية السويسري

علي القحطاني(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي أولي ماورير.

وتم خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير سويسرا لدى المملكة هاينريخ شيلينبيرغ.