وضعية النوم الأفضل للمرأة خلال أيام معينة في الشهر

متابعات(صدى):

تسبب الدورة الشهرية لبعض الفتيات مشكلة في النوم، حيث لا تستطعن إيجاد الجهة المريحة للاستلقاء مهما حاولن ذلك.

وحسب الخبراء، فإن وضعية النوم الأفضل والأٍريح للسيدة خلال الدورة الشهرية أو قبل موعدها بيومين هي وضعية الجنين. وتتمثل هذه الأخيرة بالنوم على أحد الجانبين مع رفع القدمين نحو البطن.

وتعمل هذه الوضعية على الضغط على العضلات السفلى للبطن، مما يخفف من التشنجات التي تعاني منها السيدة في هذه الفترة. كما تساعد هذه الوضعية على الاسترخاء بشكل أفضل، وتخفف من التوتر. وتعتبر هذه الطريقة فعالة للتقليل من كمية تسرب الدم في فترة الليل، إذ تنزعج بعض السيدات من تدفق كميات كبيرة من الدم خلال الدورة الشهرية بالليل.