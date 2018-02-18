بالفيديو.. العثور على ثعبان ضخم مختبئ بجذع شجرة

كوالالمبور(صدى):

تمكن مجموعة من القرويين بجزيرة ” بورنيو ” الماليزية ، من العثور على ثعبان ضخم للغاية مختبئا داخل جذع شجرة.

حيث بلغ طول أنثى الثعبان التي عثر عليها أكثر من ستة أمتار، واقتنصها ساكنو الجزيرة من أجل تناولها وذلك بإطلاق النيران عليها من قبل أربعة أشخاص ثم حملوها على متن شاحنة لتقدم لاحقا كطعام لعمال المزارع والقرويين بحصص متساوية.