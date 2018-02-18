استطلاع ” إيفوب ” يكشف عن تراجع معدل تأييد ” ماكرون “

باريس(صدى):

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، عن تراجع معدل الموافقة، على أداء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، لأقل من 50%، لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر من العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدمًا، في خطط تعديل الجهاز الحكومي بفرنسا.

كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة ” إيفوب ” ، لاستطلاعات الرأي، خلال الفترة من الـ 7 من فبراير إلى 17 من الشهر نفسه، أن 44 % ، ممن شملهم الاستطلاع، أنهم راضون عن ” ماكرون ” ، بتراجع ست نقاط عن الاستطلاع السابق الذي أجرته ” إيفوب ” في يناير، وكان هذا أدنى معدل موافقة، على أداء ماكرون، منذ أكتوبر عندما سجل هذا المعدل 42 في المئة.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة كانت أعلنت خططَا، في أوائل فبراير؛ لتحديث الإدارة العامة، في بلد به واحد من أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم، وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أنه ليس لدى الحكومة أي هواجس، بشأن إجراء تغييرات في القطاع العام حتى إذا واجهت مقاومة.