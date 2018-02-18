مطار القاهرة يلغي سفر راكب سعودي

حمود العنزي(صدى):

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، سفر راكب سعودي أصيب بوعكة صحية، قبل سفره على طائرة شركة ” فلاي ناس ” ، المتجهة إلى الرياض، وجرى نقله إلى مستشفى علاج السموم بالدمرداش؛ لإنقاذ حياته.

وأوضحت مصادر، أنه أثناء استعداد قائد طائرة ” ناس ” ، للإقلاع إلى الرياض، وحال صعود الركاب، سقط المسافر مصابًا بوعكة صحية، وقام طبيب الحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الإسعافات الأولية.

وتابعت: ” بالعرض على مدير الحجر الصحي، طالب بإلغاء سفره، لحين تحسن حالته الصحية، ونُقل الراكب بسيارة إسعاف المطار، إلى مستشفى السموم بالدمرداش؛ لاستكمال علاجه، وجرى إبلاغ السفارة السعودية بالقاهرة ” .