حماية المستهلك توضح حقوق الفرد عند تسجيل الرهن العقاري

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، حقوق الأفراد عند تسجيل الرهن العقاري، لافتة إلى أنه يلتزم المصرف أو شركة التمويل بتسجيل الرهن العقاري لدى كاتب العدل وعدم نقل ملكية العقار، وتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد.

وأضافت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بناءًا عليه يتم تصحيح أوضاع العقارات البمسجلة حاليًا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.

وأشارت الجمعية إلى إنه يجب على المستهلك التقدم لدى المصرف أو البنك أو شركة التمويل بطلب تسجيل وضع عقاره المرهون بتسجيله لدى كاتب العدل.