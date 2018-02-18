خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير المالية الهندي

علي القحطاني(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير المالية بجمهورية الهند رئيس الجانب الهندي باللجنة السعودية الهندية المشتركة أرون جيتلي.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تحيات فخامة رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

كما جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي باللجنة السعودية الهندية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد.