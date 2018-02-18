بالصور.. عارضة ستينية تتصدر الحملة الدعائية لدار أزياء عالمية

أوتاوا(صدى):

تصدرت عارضة أزياء ستينية من أصل كندي تُدعى Maye Musk إحدى الحملات الدعائية لعلامة أزياء شهيرة، كما أجرت العارضة جلسة تصوير أشاد بها الكثيرين وظهرت خلالها بمجموعة من الأزياء عكست آخر صيحات موضة 2018.

حيث جاءت شهرة هذه العارضة التي تبلغ من العمر 69 عامًا، بعد حفل CFDA Awards بالعام الماضي، والتي كانت Maye Musk ضمن الحضور ولفتت انتباه مصمم الأزياء Babi Ahluwalia، ووجد في وجهها جمال ساحر وإقبال على الحياة بالإضافة إلى رشاقتها واهتمامها بجمالها، الأمر الذي جعله يفكر في أن تكون وجه دعائي جديد لمجموعة الأزياء الخاصة بـ 2018.

و بدأت رحلتها في أستوديو مميز بمدينة بروكلين، حيث كانت أولى خطواتها الدعائية لحملة ملابس الخريف للمصممين Sachin Ahluwalia ، Babi Ahluwalia، وأجرت جلسة تصوير مميزة، ارتدت فيها موديلات ملابس تعكس أخر صيحات موضة خريف 2018.

والجدير بالذكر أن مولدها في كندا وترعرعها في جنوب أفريقيا منحها شخصية مميزة وجذابة، جعلتها عاشقة للحياة والطبيعة والحب، ووضح هذا الأمر وبشدة على الصور، كما نالت الصور تفاعل كبير من قبل مستخدمي إنستجرام الذين تفاجئوا من الجمال والحيوية والأناقة، ولم يصدق الكثير منهم العمر الحقيقي للعارضة مما جعلهم يتأكدون أن الأمر لا علاقة له بالعمر تمامًا لكنها الروح.