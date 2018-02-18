” حقوق الإنسان ” تقيم محاضرات تعريفية بأهدافها في الجوف

علي العنزي(صدى):

عقد فرع هيئة حقوق الإنسان، في منطقة الجوف، محاضرتين تعريفيتين عن حقوق الإنسان، والتعريف بمهام الهيئة، وأهدافها، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، والمساهمة في توعية الطلبة بها.

حيث أقيمت المحاضرة الأولى، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، في محافظة طبرجل، بتاريخ 1439/5/27هـ، بينما أقيمت المحاضرة الثانية، مع عرض تقديمي عن الهيئة، في معهد الأمل والتربية الفكرية، بمدينة سكاكا، بتاريخ 1439/5/28هـ.

فيما تم توزيع بعض المطبوعات التوعوية خلال المحاضرتين، بالإضافة للإجابة عن استفسارات المعلمين والطلاب.