” العراق ” تضبط 106 مسافر إيراني بتأشيرات مزورة

بغداد(صدى):

تمكنت السلطات الحدودية العراقية، بمحافظة ” ميسان ” ، الحدودية مع إيران، 200 كيلو متر شرق بغداد، من ضبط أكثر من 100 مسافر أجنبي، بتأشيرات دخول مزورة.

وأصدرت هيئة المنافذ الحدودي، اليوم الأحد، بيان لها، أوضحت فيه أنه تم ضبط مسافرين إيرانيين، يقدر عددهم 106 مسافرين، يرومون الدخول إلى الأراضي العراقية، عبر منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمس السبت.

وذكرت أنه بعد تدقيق وفحص، سمات الدخول ” التأشيرات ” ، من قبل مركز إقامة وجوزات المنفذ، تبين أن جميعها مزورة، وتم اتخاذ الاجراءات الأصولية بذلك.

ومن الجدير بالذكر، أن الملايين من الإيرانيين، يزورون العراق سنويًا؛ للمشاركة في المناسبات الدينية الشيعية، التي تُجرى في المدن المقدسة في العراق.