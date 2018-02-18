غرفة الرياض تنظم ملتقى التوظيف لخريجي أكاديمية السكك الحديدية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض، عن تنظيم مركز التدريب والتوظيف، ملتقى التوظيف في مجال السكك الحديدية والمترو، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للسكك الحديدية.

وأوضحت الغرفة، أن المتلقى يهدف إلى توطين الوظائف في الأنشطة والمهن المتخصصة في هذا القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في خطط التوطين ورفع نسبتها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والرؤية الوطنية.

وأشارت إلى أن الملتقى سيشارك فيه 95 شاب سعودي من خريجي الأكاديمية العالمية للسكك الحديدية، متخصصين في تشغيل وصيانة العربات، تشغيل وصيانة السكك، تشغيل وصيانة الإشارات.

وناشدت غرفة الرياض، منشآت قطاع السكك الحديدية والمترو، للمساهمة بتوطين القطاع و دعم الملتقى والمشاركة فيه بعرض الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل.