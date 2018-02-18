” ترامب ” ينتقد انشغال استخباراته بـ ” التدخل الروسي “

واشنطن(صدى):

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انشغال مكتب التحقيقات الفدرالي ” إف بي آي ” ، بـ ” التدخل الروسي ” ، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي ترتب عليه فشلهم في منع مجزرة مدرسة ” فلوريدا ” الثانوية، مؤخرًا، على حد قوله.

وقال ” ترامب ” في تغريدة له، عبر ” تويتر ” : ” محزن للغاية أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي، عن العديد من الإشارات المرسلة، من مطلق النار في مدرسة فلوريدا، هذا أمر غير مقبول ” .

وتابع: ” يقضون الكثير من الوقت، في محاولة إثبات التدخل الروسي، في حمله ” ترامب ” ، ليس هناك تدخل، عودوا إلى عملكم الأساسي واجعلونا فخورين ” .

يُذكر أن شاب، يبلغ من العمر 19 عام، قام بقتل 12 شخصًا على الأقل، بمدرسة ثانوية، في جنوب شرق فلوريدا، في عملية إطلاق نار، هي من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة، فيما يجري الكونغرس الأمريكي، تحقيقات مستقلة في ” التدخل الروسي ” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما ما انفكت روسيا تنفي جملة وتفصيلًا، أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين ونتائجها.