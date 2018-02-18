” موانئ ” و ” الجمارك ” يطلقان حملة فسح الحاويات خلال 24 ساعة 

علي القحطاني (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” , والجمارك السعودية بالتنسيق مع لجنة ” تيسير ” , حملة مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية؛ بهدف رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ السعودية بشكل عام، والإسهام في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى إتاحة استلام البضائع في وقت قصير خاصة للملتزمين بمتطلبات المبادرة؛ مما سيسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.

وتحقيقاً لتنفيذ متطلبات المبادرة، تم تقليص مدة بقاء الحاويات من (14) إلى (4) أيام في الموانئ البحرية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستنداً إلى مستندين، وتقليص مستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات مثل إتاحة تقديم البيانات الكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.

هذا وتسعى لجنة ” تيسير ” إلى تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود، إضافةً إلى محاور أخرى.

يذكر أن مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها ” موانئ ” مؤخراً بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية، وتعزيز دورها المهم في تحسين بيئة الاقتصاد الوطني والحركة التجارية العالمية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.