بالصور.. ضبط 3 مواقع لتصنيع الخمور وتعبئتها بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط 3 مواقع معدة لتصنيع الخمور وتعبئتها بالحائر جنوب الرياض، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.

وأوضحت شرطة الرياض أن المواقع احتوت على أكثر من 830 قارورة ومعدات وأدوات وحاويات لتصنيع الخمور وتعبئتها، وتم ضبطها وإتلافها بالكامل.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ؛ لضبط المخالفين وكشف إفسادهم في المملكة.