شكاوى من تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية في أحد رفيدة

علي القحطاني (صدى):

قال بعض المواطنين والمتسوقين في محافظة أحد رفيدة، أن هناك أصحاب تموينات صغيرة تأخذ ضرائب وهي غير مسجلة في القيمة الضريبية، مستغلين القرار في ظل غياب الرقابة على سير عملية البيع في الأسواق والمحلات ورغم الكثير من البلاغات التي ترد على الرقم ١٩٠٠ المخصص لاستقبال بلاغات المستهلك.

وأشار الموطنون إلى وجود تلاعب بأسعار المواد الغذائية في المحافظة ورفعها بواقع ريالين على بعض المنتجات كالأجبان وبعض المعلبات، وكذلك زيادة خمسة ريالات على بعض المنتجات الأخرى التي تكون كميتها بالجملة دون مبالاة بالتسعيرة النظامية لكل منتج فردي أو جملة.

وناشد المواطنون فرع وزارة التجارة بعسير التعقيب على جميع الأسواق والمحلات الغذائية بالمحافظة ومحاسبتهم لمخالفتهم أنظمة وقرارات الدولة في عمليات البيع وضبط التسعيرة.