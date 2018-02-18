ارتفاع أسهم 3 شركات في السوق.. و ” عذيب للاتصالات ” تسجل أدنى سعر

عادل الحربي (صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الأحد، تسجيل أسهم 3 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجلت شركتين أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كل من الشركات التالية كالتالي: ” إكسترا 59.80 ريال، ساكو 121 ريال، ومصرف الراجحي 76.20 ريال “.

بينما سجل سهمي شركتي ” التعاونية واتحاد عذيب للاتصالات ” أدنى سعر في 52 أسبوعًا، كالتالي 73 ريال و7.35 ريال على التوالي.

وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات خفضت خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها لتصبح 225.95 مليون ريال، نتيجة تخفيض رأس مال الشركة إلى 472.5 مليون ريال، بعدما علقت هيئة السوق المالية تداولها خلال جلسة الأربعاء الماضي لمدة يومي عمل.

ويعد السعر المذكور الأعلى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.