مواطن يوثق عينات من الدم ونفايات طبية متناثرة بأحد الطرق

أبها(صدى):

وثَّق مواطن، عينات طبية من الدم ونفايات طبية متعددة متناثرة وسط طريق خميس مشيط وادي بن هشبل، مساء أمس السبت، عبر مقطع فيديو.

وأظهر المقطع عينات الدم التي يتم أخذها للتحاليل الطبية من المرضى عبر البراويز، متسائلاً عن سبب الإهمال من قبل المستشفى الناقل لهذه النفايات وعدم حفظها في حاويات متخصصة ومغلقة تماماً.

كما دعا المواطن، الشؤون الصحية بضرورة محاسبة المستشفى المتسبب وعدم تجاهل الأمر.

وأكد المواطن أنه أبلغ الدوريات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، و تواصلت مع عمال البلدية لإزالة تلك العينات والنفايات عن إطارات السيارات.