” التصديق الرقمي ” يعتمد 3 جهات حكومية كمقدمي خدمات تصديق

تركي السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة جازان، صباح اليوم الأحد، عن اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الإتصالات، للجهات التالية: أمانة منطقة القصيم، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وإمارة منطقة جازان، وذلك كمقدمي خدمات تصديق حكومي.

جاء ذلك في إطار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” ، حيث أوضحت ” إمارة جازان ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه بعد حصولها مؤخرًا على اعتماد هذا المركز، سيمكن المركز هذه الجهات الثلاثة من:

1- إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين.

2- تفعيل خدمات التصديق الرقمي، مثل: التحقق من الهوية، التوقيع الإلكتروني، تشفير البيانات.

3- معالجة القصور في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونيًا.