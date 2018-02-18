الرئيس الفلسطيني: المملكة لم تتدخل في شؤوننا على مر الزمان

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن ما أثير في وسائل الإعلام بشان الخلافات مع المملكة خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، ليس له أساس من الصحة.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أنه منذ تم الإعلان عن هذا القرار وهناك اتصالات ومباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، والتنسيق والتدارس معهما ومع كافة الأشقاء العرب.

وأشار إلى هذه المباحثات تم التأكيد خلالها على أن لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدون أن يكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

كما أكد أن المملكة على مر التاريخ تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، قائلاً: ” لم تتدخل في شؤوننا الداخلية على مر الزمان، ولم تتأخر يوماً عن دعم حقوقنا ودعم أبناء شعبنا “.