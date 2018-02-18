نقل الباحة يتفاعل مع بلاغ بوجود انهيارات صخرية في عقبة حزنة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفاعل فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، مع بلاغ أحد المواطنين عن وجود انهيارات صخرية في عقبة حزنة، حيث هرعت فرق الصيانة إلى هناك في أقل من ساعة.

ونجحت فرق الصيانة في في إزالة الانهيارات في عقبة حزنة الرابطة بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة، وبالفعل تم فتح الحركة أمام سالكي الطريق.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الطرق والنقل بالباحة، المهندس مسفر المالكيـ على حرص الوزارة على كل ما يخدم سلامة مستخدمي الطرق بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تعمل جاهدة على تلافي الملاحظات بشكل سريع.