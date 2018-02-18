مشروبات الطاقة خطر على الأطفال والمراهقين

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة طبية أمريكية حديثة على الخطر الذي سيلحق بالأطفال عند الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، وذلك لما لها من تأثير خطير على صحة القلب والجهازين الهضمي والعصبي.

لذا طالب الباحثون المشرفون على الدراسة بعدم إعطاء مثل هذه المنتجات للأطفال لما يوجد بها من مخاطر صحية عالية.

كما أوضحت النتائج أن الأطفال والمراهقين معرضون بشكل خاص لخطر مضاعفات مشروبات الطاقة، لصغر حجم أجسامهم، واستخدامهم الكثيف والمتكرر لها، وحذرت المجموعة البحثية من أن المستويات المفرطة من الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة قد تؤثر سلباً على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والهضمي والكلوي.