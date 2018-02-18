استشهاد أحد المرابطين بعد شهر من إصابته في نجران

راشد آل شريه(صدى):

بعد شهر من إصابته في ميدان الشرف، استشهد الجندي أول منيع بن عبدالعزيز بن إبراهيم الشرقي الحاتمي، أحد منسوبي القوات البرية، ويبلغ 26 عاماً من العمر، صباح اليوم.

وينتظر أن يصل جثمان الشهيد، غداً الإثنين، إلى محافظة جدة؛ تمهيداً لنقله إلى مسقط رأس بقرية الشاقة جنوب محافظة الليث بمكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تؤدى الصلاة عليه بجامع التركي بالشقة الشمالية، على أن يدفن بمقبر القرية.

يذكر أن الشهيد كان قد أصيب في منطقة نجران أثناء قيامه بواجبه للدفاع عن أرض الوطن، وتمّ نقله لأحد مستشفيات منطقة الرياض، لكن فارق الحياة صباح اليوم.