جوازات عسير تصدر 1009 قرار بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أبها(صدى):

كشفت جوازات منطقة عسير، عن إصدار اللجان الإدارية بها لـ 1009 قرار إداري بحق المخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضحت الجوازات، أن القرارات شملت أحكاماً بعقوبات السجن والغرامة، والإبعاد بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن الأحكام تأتي بعد استيفاء إجراءات التحقيق مع المخالفين وأخذ بصماتهم العشرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأضافت أن هذه الإجراءات تعرض على اللجنة الإدارية بالجوازات، باعتبارها جهة شبه قضائية تحظى باستقلالية في إصدار الأحكام وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقوبات بحق المخالفين.