ليفربول يرفع راتب ” صلاح ” لحمايته

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن رفض إدارة ليفربول التام للتفريط في نجمها محمد صلاح، للانتقال إلى ريال مدريد أو أي نادي أخر.

وقالت المصادر إن التفريط في فيليب كوتينيو للبرسا خلال الانتقالات الشتوية، أمر مختلف عن ” صلاح ” ، مؤكدة أن الإدارة ليست لديها نية في الموافقة على رحيل اللاعب المصري بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال الموسم الحالي.

واشارت المصادر إلى أن الارتفاع الهائل فى رواتب نجوم كرة القدم، سيدفع ليفربول لحماية أصوله الثمينة المتمثلة فى محمد صلاح، وذلك عبر تحسين راتبه من أجل الاحتفاظ به.