طرق جديدة لاستخدام الثلج في فرد الشعر

متابعات(صدى):

ظهرت فى الـ5 سنوات الأخيرة أساليب عديدة لفرد الشعر ببعض الطرق الطبيعية، مثل فرده بالنشا أو الثلج، وهى الأساليب التي تستخدمها بعض صالونات التجميل عند تأهيل الشعر، وعلاجه من بعض المشكلات كالتقصف، وضعف فروه الرأس، قبل استخدام الأساليب الأخرى لفرد الشعر، بالكرياتين، أو البروتين والمكواة المعتادة.

لذلك نصح خبراء التجميل بوصفة جديدة لفرد الشعر بالثلج :

للثلج تأثير كبير على فرد الشعر، فتعرض الشعر لدرجة حرارة باردة تقلل من تقصف أطرافه، وتقوى بصيلاته بعد المواظبة على ذلك لمدة لا تقل على 3 شهور، بالإضافة لإمكانية إضافة بعض العناصر الطبيعية الأخرى للمياه قبل تحويلها لثلج، أو بطريقة أكثر وضوحًا، تحويل الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلات الشعر لقطع من الثلج وتطبيقها على الشعر.

ويتم فرد الشعر بالثلج بطريقتين، أولهما تدليك الشعر بمكعبات من الثلج مرة صباحًا ومساءًا.

والطريقة الثانية هي إضافة بعض العناصر الطبيعية للثلج مثل زيت الزيتون، والنشا، والزبادي، وتدليك الشعر به يوميًا وتركه منسدلًا لمدة 20 دقيقة، فمع المواظبة على ذلك ستجدين أن شعرك تمت معالجته من بعض المشكلات التي كان يعانى منها

مع العلم أن الشعر الناعم هو الأنسب لاستخدام الثلج للفرد، أما الشعر الذي يغلب عليه التجعد، فالأساليب الأخرى تكون أفضل له.