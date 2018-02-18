بالفيديو.. قفزة مروعة لشاب تثير فزع المتابعين بالفيسبوك

متابعات(صدى):

أثار شاب متهور فزع ورعب المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسببوك ” بتهوره أثناء تأديته رياضة الباركور.

وعرض مقطع فيديو تم تداوله عبر الفيسبوك قفزات الشاب على حافة مبنى شاهق الارتفاع، وتأديته انقلاب رأسا على عقب على حافة ضيقة للغاية، ثم تدليه منها بيد واحدة، بعد أن أوقف قلوب مشاهديه بإفلاته يديه في قفزة غير متوقعة.