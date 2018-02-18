بالفيديو.. سيارة ملاكي تقل 17 شخصا

بكين(صدى):

أوقفت شرطة المرور في مقاطعة قوانغتشي جنوب الصين سيارة ملاكي تحمل 13 راكبا و4 أطفال.

وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية تعقيباً على مقطع فيديو قامت بنشره يرصد الواقعة ، إنها اكتشفت سيارة تسير على الطريق بحمولة تفوق 3 مرات العدد المسموح به وهو خمسة أفراد فقط.

وأضافت ، أنه إلى جانب الركاب البالغ عددهم 13 شخصا، وجدوا أربعة أطفال يركبون في الصندوق الخلفي للسيارة، وظهر ضباط المرور في مقطع فيديو يوقفون السيارة على جانب الطريق، ويخرجون منها الركاب.