بالفيديو.. سيارة ملاكي تقل 17 شخصا
أوقفت شرطة المرور في مقاطعة قوانغتشي جنوب الصين سيارة ملاكي تحمل 13 راكبا و4 أطفال.
وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية تعقيباً على مقطع فيديو قامت بنشره يرصد الواقعة ، إنها اكتشفت سيارة تسير على الطريق بحمولة تفوق 3 مرات العدد المسموح به وهو خمسة أفراد فقط.
وأضافت ، أنه إلى جانب الركاب البالغ عددهم 13 شخصا، وجدوا أربعة أطفال يركبون في الصندوق الخلفي للسيارة، وظهر ضباط المرور في مقطع فيديو يوقفون السيارة على جانب الطريق، ويخرجون منها الركاب.
Police caught a car carrying 13 passengers, with four children squeezed inside the trunk
Police caught a car carrying 13 passengers, with four children squeezed inside the trunkTraffic police in southern #China's #Guangxi province caught a car carrying 13 passengers, while its lawful capacity is 5. Four children were squeezed into the trunk.
Posted by People's Daily, China on Wednesday, February 14, 2018
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