مناولة 5 مليون طن من البضائع عبر ميناء رأس الخير في 2017

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأحد، عن إجمالي المناولات التي تمت في ميناء رأس الخير خلال العام الماضي 2017م.

وأوضح ” موانيء ” الحساب الرسمي للهيئة على ” تويتر “، أنه تم مناولة 5.175.947 طن من البضائع في ميناء رأس الخير، من أصل طاقة استيعابية قدرها 35 مليون طن، بنسبة 14%، وذلك من خلال 193 سفينة وعبر 14 رصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء رأس الخير حصل على جائزة الذهبية الأوروبية للجودة، كما تم عبره تصدير أول شحنة لمادة الأمونيا، وأول شحنة منتجات وعد الشمال.