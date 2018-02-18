إدارة الموهوبات بمكة تكرم الطالبات المشاركات في الأولمبياد العلمي ” إبداع 2018 “

سعيد العجل(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الموهوبات برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وبقيادة مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي يوم الأحد الموافق 2 /6/1439هـ، احتفاءً بتكريم الطالبات المشاركات في الأولمبياد العلمي إبداع 2018، والمعرض المصاحب لمشاريع الطالبات والباحث الماهر وأصيل وراسيل ، والمبادرات التطوعية بمقر مدارس البرهان الأهلية، حيث حضر الحفل مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري و عدد من قيادات وتربويات. فيما قام على إعداد الحفل وتنظيمه مكتب تعليم غرب مكة بإشراف مديرة المكتب جميلة المعطاني بمساندة مشرفات الغرب سهام العميري، ونادية بندقجي، ومنسقة الموهوبات وعدد من مشرفات المكتب والطالبات المشاركات، وأمهاتهن.

من جانبها قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري كلمة أعربت فيها عن سعادتها بحضور حفل تكريم الطالبات الموهوبات بمدارس تعليم مكة، موضحةً أن الموهبة تدفع بالشخص إلى التميز والوصول الى أعلى المراتب حيثُ أن إشراك الطالبات في المسابقات العلمية والأولمبياد المقام على مستوى المملكة تعزز ثقة الطالبة وترقى بها إلى منازل المبدعين والعلماء والمخترعين بإذن الله، مذكرةً بأن رؤية المملكة 2030 تعتمد على ثلاث محاور وطن طموح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر والموهوبات من سيبني عليهن المجتمع الآمال والطموحات.

كما أوضحت بأن بنات هذه البلاد يتمتعن بعقول مُفكرة متحمسة مُبدعة وقد حظت مكة ولله الحمد بهذه العقليات المفكرة ، مُقدمة الشكر لكل طالبة موهوبة ولكل ولية أمر سعت وساندت ابنتها لتأخذ مكانها بين صفوف المفكرات والمخترعات ، كما توجهت بالشكر أيضاً لفريق العمل الذي أوصل طالبات مكة إلى هذه التصفيات والمنافسات.

فيما أكدت مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي بأن طالبات تعليم مكة ثروة وطن وهن أمجاده وما يعول عليه بالمستقبل بعقولهن وإبداعهن وجميع كلمات الشكر لا تفيهن حقهن ، مُضيفة بأن تصنيف العقول يُبنى حسب المقياس والمنتج الإبداعي، موضحةً أن الأولمبياد الوطني مُسابقة علمية تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار، مُشيرة إلى أنه سيتم تكريم الطالبات على جهودهن المبذولة عالية المستوى بدءاً من عملية التسجيل والمشاركة ورفع المشاريع ورفع نسبة تعليم مكة في التسجيل في المرحلة الأولى، مؤكدةً بأنه ومن خلال المرحلة الثانية مرحلة التحكيم الالكتروني تم ترشيح أربعة مشاريع ستمثلنا على مستوى المملكة العربية السعودية في جامعة الفيصل في الرياض في الفترة من 22 – 25 فبراير، حيثُ كان لهذه المسابقة ترتيبات عديدة بدءاً من التسجيل والتدريب ورفع المشاريع وعقد الشراكات مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات الداعمة للإبداع والابتكار، مُنوهةً على أن إدارة تعليم مكة قامت بالتكريم في هذا اليوم تقديراً منها لهذه الجهود ، مُختتمة كلمتها بالشكر الجزيل لكل من حضر ودعم وساند وشكر خاص لقائدة مدارس البرهان على الاستضافة وحُسن الاستقبال .

كما قدمت مديرة مكتب تعليم غرب مكة جميلة المعطاني جزيل الشكر لمديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري على الحضور الكريم والتشريف لهذا الحفل ولقائدة المدرسة على الاستضافة ولإدارة الموهوبات متمثلةً بمديرتها د. ليلى الصاعدي والمشرفات الرائعات والمعلمات اللاتي أبدعن في اظهار موهبة الطالبات ، وشكر للطالبات اللاتي كُن وما زلن مصدر فخر لتعليم مكة بما حققنه من انجازات، مُعربةً عن افتخارها بانضمامها لمكتب غرب الحافل بالطالبات المُنجزات والمُعلمات المجتهدات والقائدات اللاتي يسرن بموكبهن نحو التميز والإبداع، مختتمة كلمتها بالدعاء للطالبات بالتوفيق وأن ان يكن شرف لمكة بكل المحافل الداخلية والدولية .

ومن جانبها قدمت قائدة المدرسة أفنان نوح الشكر للحضور ، مُبينةً إنه في هذا اليوم تُعد وقفتهم بهذا الصرح التعليمي وقفة صبر وأمل ورغبة بالإنجاز، ومُعربةً عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الذي يتم فيه تكريم موهوبات تعليم مكة

هدف الاحتفال إلى تكريم الطالبات المشاركات في مرحلة التحكيم الإلكتروني في الأولمبياد العلمي إبداع 2018، مع تكريم الطالبات الفائزات في مرحلة التأهل للتصفيات النهائية في أولمبياد 2018 من مكاتب تعليم مكة على مستوى المملكة، وعليه تم تكريم الطالبة بشاير محمد عبد العزيز كيشاري من الثانوية 26 مقررات ومديرة المدرسة التابعة لمكتب تعليم غرب مكة ، بالإضافة إلى تشجيع الطالبات بعرض المشاريع التي بلغت 97 مشروع وشرحها، وتبادل الخبرات في عرض ركن الباحث الماهر للمرحلة المتوسطة والثانوية وركن الماهر الباحث الابتدائي أصيل وراسيل ، كذلك نشر المبادرات التطوعية من الطالبات الموهوبات المتميزة، والتعرف على المشاريع المميزة ودعمها للتأهل للتصفيات النهائية العام القادم

فيما اشتمل الاحتفاء على فقرات هادفة استهلت بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاه أناشيد ترحيبية ، كما عرضت فقرة باللغة الانجليزية والفرنسية، وفقرة التكريم .

واختتم الاحتفال بجولة على المعرض المقام حيثُ شارك الطالبات بشرح فكرة المشاريع المقدمة منهن وكيف استطعن تجسيد الفكرة لتصبح حقيقة على أرض الواقع .

علماً بأنه قد نُفذ يوم الخميس 29/5/1439هـ ، الاحتفاء بمكتب تعليم شرق مكة تحت إشراف مديرته سارة الدعجاني ونُفذ اليوم الأحد الموافق 2/6/1439هـ ، بمكتب تعليم الجموم بإشراف رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب رقية العويضي، وسيتم تنفيذه أيضاً ببقية مكاتب تعليم مكة خلال هذا الأسبوع لكلاً من مكتب تعليم جنوب مكة وإشراف مديرته زكية الصبحي، ومكتب تعليم شمال مكة وإشراف مديرته حنان العويضي ، ومكتب وسط تحت إشراف مديرته غزيل الثبيتي ، وفي مكتب تعليم بحرة بإشراف ورئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب نادية المولد

