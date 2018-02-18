بالفيديو والصور.. سيدات يقمن بالقيادة افتراضيا في الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

نظم جناح الإدارة العامة للمرور بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية بنسخته الـ32 تجربة على القيادة الافتراضية للمركبات، وذلك لزائراته من خلال جهاز ” السيميوليتر ” الذي يحاكي القيادة على الواقع.

وأشارت المرور إلى إنها تسعى من توفير هذا الجهاز في جناحها إلى إتاحة الفرصة للسيدات لمحاكاة تجربة القيادة، وكسر حاجز الخوف لديهن، وتحفيزهن لتعلم القيادة على الطبيعة.

وجدير بالذكر، إنه يضم جهاز ” السيميوليتر ” برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة يتيح للسائق من خلال ثلاث شاشات تجربة قيادة افتراضية على قدر من الدقة على شوارع مختلفة وتحت بيئات مناخية متعددة.

كما أنه يعرض في نهاية تجربة القيادة تقريرًا فوريًا شاملًا عن مستوى قيادة الشخص، وفقًا لما يتم رصده من أخطاء تم ارتكابها خلال تجربة القيادة الافتراضية.