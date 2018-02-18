10 أدوات في منزلك تسكنها الميكروبات

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسات أمريكية حديثة، إلى أن هناك 10 أدوات منزلية تعتبر هي ” أساس الميكروبات ” في المنزل، لذلك يجب علي السيدات تنظيفها وتعقيمها وإبعاد الأطفال عنها نهائيًا حتى لا يصابوا بالأمراض.

أولها الإسفنج التي تستخدم في المطبخ، حيث تحتاج للتغيير مرة في الأسبوع.

فرشاة الأسنان التي يجب تغيرها كل ثلاثة أشهر.

دورات المياه والحمام أكثر من المطبخ.

الثلاجة حيث أنها العش الأساسي للميكروبات بسبب اللحوم والفاكهة والخضروات.

لوح تقطيع الخضراوات واللحوم.

حوض المطبخ

غسالة الأطباق

القفازات التي تستخدم في المطبخ.

ألعاب الأطفال المصنوعة من الريش.

بالإضافة إلى لوحة المفاتيح في أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وأجهزة الاتصالات لذلك يجب توخي الدقة في المعاملات مع هذه الأدوات وتغييرها كل فترة.