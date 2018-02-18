مفاوضات بين إيران وروسيا بشأن تصدير القمح للعراق

طهران(صدى):

أعلن الأمين العام لإتحاد شركات الغذاء الإيرانية، كاوه زرجران، عن قيام إيران بالتفاوض على اتفاق مع روسيا، وذلك لرغبتها في استيراد القمح، وطحنه في مطاحنها، لتصديره إلى العراق.

حيث قال ” زرجران ” : ” الأسبوع الماضي كنا في موسكو للتفاوض على الاتفاق، وبعد الانتهاء منه، سنبدأ خلال بضعة شهور ” مضيفًا: ” لدينا مشكلة مالية صغيرة يجب حلها، ولكن بعد ذلك، سيصبح بالإمكان المضي قدما في الاتفاق ” .

فيما أشار ” زرجران ” ، إلى أن المفاوضات تجري بين القطاع الخاص الإيراني وروسيا، وهم أكبر مصدري القمح في العالم، مؤكدًا أن المطاحن الخاصة الإيرانية، غير مسموح لها باستخدام القمح المحلي لصادرات الطحين.

كما لفت، إلى أن المحادثات مازالت مستمرة، متوقعًا الانتهاء من الاتفاق خلال شهرين.

وفي السياق ذاته، يشمل الاتفاق استيراد نحو مئة ألف طن من القمح الروسي شهريًا لمطاحن خاصة، والتي ستقوم بتحويله إلى مادة الطحين، من أجل التصدير.

جدير بالذكر، أن الإمدادات التركية، هي الطاغية على سوق الطحين في العراق، في الأونة الأخيرة.