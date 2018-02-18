على نفقتهم الخاصة.. حاملي هوية زائر سيدرسون في المدارس الأهلية والأجنبية

علي القحطاني (صدى):

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، توجيهاته بالسماح لحاملي هوية ” زائر ” من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين بالدراسة في المدارس الأهلية والأجنبية.

وصرَّح أنس الأحيدب، مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض، بأن دراسة هؤلاء الطلاب ستكون على نفقتهم الخاصة وفق ضوابط معينة.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تتمثل في أن يكونوا من مواليد المملكة وتربوا بها، وكذلك أن يكونوا ممن قدم بتأشيرة زيارة، وأن تكون تأشيراتهم القادمين بها للمملكة حكومية.

وأكد ” الأحيدب ” ، أن المدارس الأهلية يتوجب عليها استكمال قبولهم وفق التنظيمات السابقة في أعمال القبول، على أن يتم تسجيلهم في نظام نور وفق المتبع، حتى تتم إتاحة استكمال دراستهم في المدارس الأهلية والأجنبية.

ولفت إلى أن هناك إجراءات قبول في المدارس، تتضمن صورة من شهادة الميلاد، وصورة من قبول الطالب المبدئي في المدارس، وصورة من جواز السفر، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول، وأصول جميع الشهادات للطالب، وأن تطابق أصول الشهادات مع الصور من إدارة الاختبارات والقبول بنين وبنات لاستكمال التحويل للمدرسة المطلوبة من الطالب.