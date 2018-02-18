انطلاق حملة ” وطن بلا مخالف ” بالتعاون بين تعليم وشرطة مكة

سعيد العجل(صدى):

‏دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” وذلك بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة اليوم الأحد 2 / 6 / 1439هـ بقاعة عليوي بحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العميد الدكتور خالد عوض الفعر والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد الزهراني ومدير الأمن والسلامة خالد الحارثي .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بسعادة العميد خالد الفعر وممثلي شرطة العاصمة المقدسة وممثلي تعليم مكة المشاركين في تدشين الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف “موضحاً أن الحملة الميدانية لضبط المخالفين تبدأ بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر لتشمل كافة المجمعات التعليمية المخالفة للأنظمة والتي تهدف إلى ضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في مواقع العمل والتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات مشيداً بالجهود والتعاون المثمر بين التعليم والشرطة في تحقيق أهداف الحملة مايُسهم في تحقيق روية المملكة 2030 ” وطن بلا مخالف”

وشدد الحارثي في كلمته على أهمية إعطاء الحملة أهمية قصوى لتطبيق الأنظمة ضد المخالفين وخصوصاً في المنشآت التعليمية التي لا تحمل تصاريح نظامية تؤهلها لأن تكون منشأة نظامية تعمل وفق التصاريح الممنوحة لها من جهات نظامية معتدة.

وأشار الحارثي أن التساهل في هذه الأمور يُضعف دور الجهات الأمنية ويتسبب في خلق المخالفات الأمنية خصوصاً وبلادنا مستهدفة في أمنها وأمانها فيجب أن نكون يداً واحدةً ضد كل مخالف لا يلتزم بأنظمة البلد الذي يبذل الغالي والنفيس لخدمة زوار بيت الله الحرام في ظل الدعم والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مسلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز متمنياً أن تثمر الجهود لهذه الحملة بتحقيق أهدافها .

من جانبه استعرض المشرف على الحملة بتعليم مكة المستشار التعليمي والمشرف العام على مكتب المدير العام بتعليم مكة عبدالرزاق الثمالي محاور اللقاء مشيراً بما تم من اجتماعات سابقة مع مدير شرطة العاصمة المقدسة في جانب تنفيذ الحملة الوطنية مشيداً بالتعاون الفعال من قبل شرطة العاصمة المقدسة .

من جانبه أوضح العميد خالد الفعر أن هذه الحملة تأتي في ظل توجيهات القيادة الكريمة بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة العمل والإقامة والتي من شأنها أن تساعد في المحافظة على أمن واستقرار هذه البلاد الغالية بالعمل المتواصل وذلك من أجل القضاء على هؤلاء المخالفين

وأشاد العميد الفعر بجهود إدارة تعليم مكة وتعاونها المثمر والدائم مع شرطة العاصمة المقدسة موضحاً أن الحملة يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لتحقيق وطن بلا مخالف ينعم بالأمن والأمان والاطمئنان

ثم استعرض مدير التعليم الأهلي الدكتور فهد الزهراني واقع التجمعات الطلابية التي تحتاج لتكثيف الجهد وتركيز العمل عليها حتى تلبي الاشتراطات والتصاريح اللازمة أوتطبيق الأنظمة بحقها.