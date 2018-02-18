دواعش يترشحون للانتخابات البرلمانية العراقية

بغداد(صدى):

أعلن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الشيخ حميد الهايس، اليوم الأحد، عن رصد مرشحين من تنظيم ” داعش ” الإرهابي للانتخابات التي سيتم إجراءها مايو المقبل، مشيراً إلى أن عدد يتراوح بين 6 إلى 8 أشخاص.

وأكد ” المهيس ” في تصريحات صحفية، أن المجلس يعمل على جرد الأسماء المرشحة حيث سيتم تزويد الحكومة الاتحادية بأسمائهم.

ونفى رئيس المجلس، صحة الأنباء المتداولة بشأن عودة عناصر منال تنظيم الإرهابي إلى مناطق فب الأنبار، مشيراً إلى أن العشرات منهم عادوا إلى المحافظة من خلال الفساد، وبين النازحين.