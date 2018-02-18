خبراء: ويندوز 10 يساعد على النوم

نورة الشهري(صدى):

قال خبراء ومختصون أن ويندوز 10 يتيح وضع ” Night Light ” ، الذي يقوم بفلترة المكونات الزرقاء للضوء الصادر من شاشة الحاسوب، ما يعمل على راحة وحماية العين عند العمل في الأجواء المظلمة، كما أنه يساعد على التمتع بنوم مريح فيما بعد.

وأوضح الخبراء، أنه يوجد زر هذا الوضع في ” Info Center ” في أسفل الزاوية اليمنى لشاشة سطح المكتب، وهنا يمكن تفعيل درجة حرارة لون أكثر دفئًا بالنقر على ” Night Light” .

وأضاف الخبراء إنه عبر إعدادات النظام يمكن ضبط حدوث هذا بشكل أوتوماتيكي على سبيل المثال عند انخفاض الضوء المحيط، وهناك يمكن تعيين الفترة الزمنية، التي يتم تفعيل الوضع فيها أوتوماتيكيًا تحت ” System” و ” Display ” .