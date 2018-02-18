إبرام اتفاقية ثنائية بين ” الغذاء والدواء ” والنيابة العامة

علي القحطاني (صدى):

أبرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، والنيابة العامة، اتفاقية لتعزيز الدور التكاملي بينهما، خلال لقاء بين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشامك بن سعد الجضعي، والنائب العام سعود بن عبدالله المعجب.

واتفق الجانبان على مواصلة تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، وإمكانية الربط الالكتروني بين الجهتين لتسهيل وتسريع الإجراءات، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الأمنية لوضع آلية مشتركة لتسهيل إجراءات العمل.

يذكر أن الهيئة كانت قد نظمت مؤخراً بمدينة الرياض ملتقى ضم منسوبي الجهتين من مختلف القطاعات والإدارات التنفيذية، نُوقش خلاله آليات التعاون الأمني والبيع الالكتروني وإحضار المتهمين والتحقيق معهم.