مستوطنون ينهالون ضربا على مواطن ويفروا هاربين

القدس المحتلة(صدى):

انهال مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، بالضرب المبرح على سائق مقدسي قرب مستوطة ” كريات أربع ” بمدينة الخليل.

وأوضح شهود عيان، أن المقدسي يدعى صلاح أبوجمل، وهو من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وقد تم نقله إلى مستشفى غرب القدس لتلقي العلاج.

وفر المستوطنون هاربين من المكان، بعدما أصابوا المواطن بكدمات ورضوض.