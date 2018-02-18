بعد إلغاء هدف اليونايتد.. هجوم حاد على نظام ” حكم الفيديو “

ماجد محمد(صدى):

استمر نظام إعادة الفيديو في تلقي المزيد من الهجوم والانتقادات في إطار المسابقات الانجليزية لكرة القدم.

وهاجم فريق مانشستر يونايتد، حكم الفيديو المساعد، الذي أدار مباراة الامس أمام هدرسفيلد، في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بعد إلغاء هدف للفريق، على الرغم من الفوز بهدفين نظيفين.

وكان الحكم المساعد لم يحتسب تسللاً على ماتا، بينما بعد لحظات لجأ حكم المباراة إلى إعادة الفيديو وألغى الهدف، وعلق ” ماتا ” : ” أعتقد أن الفارق كان ضئيلاً جداً. فعلت ما ينبغي فعله بتسجيل الهدف والاحتفال. وبعد ذلك تحدث الحكم مع شخص آخر وظهرت أنا بشكل ساذج بعد إلغاء الهدف “.

وعلى جانب أخر أكد مدرب هدرسفيلد، ديفيد فاغنر على أن هذا النظام له سلبيات، مضيفًا: “نعم القرار صب في مصلحتنا، لكن نظام إعادة الفيديو يقتل إثارة المباريات “.