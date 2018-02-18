” العرياني ” يهدد العكايشي

نواف السالم(صدى):

تسبب مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي، أمس السبت، في مواجهة الفاتح في إطارالجولة الـ22 من دوري المحترفين، في إثارة غضب الجماهير مجددًا.

وأهدر ” العكايشي ” ضربة جزاء للعميد في الوقت الذي كان الاتحاد في حاجة لتسجيل هدف للتقدم على الفتح واقتناص الـ 3 نقاط، بالإضافة للفشل في القيام بواجبه الهجومي وإحراز الأهداف.

وهاجم الجماهير المدير الفني لويس سييرا بشكل عنيف؛ نظرًا لعدم الدفع بالبديل عبد العزيز العرياني، منذ البداية، مطالبين بانضمامه بشكل أساسي منذ البداية في المبارايات القادمة على حساب ” العكايشي “.

ونجح ” العرياني ” فور نزوله كبديل في مباراة الأمس في تقديم أداء رائع وأكثر فعالية، حيث تسبب في ركلة جزاء وكان من الممكن أن يتسبب في إظهار البطاقات الحمراء للفتح بسبب أدائه الإيجابي.