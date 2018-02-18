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بالفيديو.. تساقط الأمطار على محافظة شقراء

بالفيديو.. تساقط الأمطار على محافظة شقراء
عادل الحربي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتساقط الأمطار على محافظة شقراء التابعة لإمارة منطقة الرياض، بعد صلاة فجر اليوم الأحد.

وظهر في الفيديو شوارع محاقظة شقراء فارغة أثناء تساقط الأمطار التي غطت شوارع المحافظة بالمياه وسط نور الشروق الخافت.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله
اللهم اجعلها سقيا خير

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