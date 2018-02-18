الريال يطيح بـ ” غاريث ” من حساباته

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن اتخاذ إدارة الريال قرار نهائي بشأن رحيل غاريث بيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصادر إن اللاعب الويلزي أصبح خارج حسابات ريال مدريد في الموسم الجديد، موضحة أن استمرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كقائد للملكي يؤكد عدم استمرارية بيل .

ولم يمنح زيدان حتى الأن الويلزي ثقته بعد عودته من الإصابة، حيث فضل كريم بنزيما عليه في لقاء باريس سان جيرمان، الأربعاء الماضي، الأمر الذي جعل الويلزي يظهر بوجه عابس أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.