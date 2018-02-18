3 وصفات طبيعية للعناية بأظافرك في الشتاء

متابعات(صدى):

تنزعج الكثير من الفتيات من ضعف أظافرهن خاصة في فصل الشتاء، وذلك نتيجة لتعرض البشرة لبرودة الطقس، والتي تدع مجالًا لجفاف البشرة، وضعف الأظافر، وهو ما يتطلب عناية خاصة بها، من الممكن أن تلجأ بعض الفتيات لاستخدام بعض مستحضرات التجميل للعناية بالأظافر وتقويتها، ولكن الاستعانة بالعناصر الطبيعية يعتبر من أفضل الطرق للعناية بالأظافر.

لذلك نصح خبراء التجميل ب 3 وصفات طبيعية، سهل تحضيرها في المطبخ، والتي يمكنك الاستعانة بها لتقوية أظافرك خاصة في فصل الشتاء وهي :

عصير الطماطم والشوفان :

أضيفي ملعقة من مسحوق الشوفان إلى ملعقة من عصير الطماطم.

يمكنك إضافة 3 قطرات من زيت الزيتون للخليط.

اغمسي أصابعك في الخليط واحرصا على أن يغطيها بالكامل.

انتظري لمدة 15 دقيقة.

اغسلي يديكِ بالماء الفاتر.

كرري ذلك مرتين أسبوعيًا لتقوية أظافرك، وإزالة الجلد الميت من حولها.

الألوفيرا والزبادي

أضيفي ملعقة من الألوفيرا لملعقة من الزبادي.

دلكي أظافرك بالخليط واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اغسلي أظافرك بالماء الفاتر.

كرري ذلك عند كل صباح.

كبسولات أوميجا 3 والسكر

افرغي محتويات الكبسولات على ملعقة من السكر.

دلكي بها أظافرك لمدة 5 دقائق.

اغسلي أظافرك بالماء البارد.

كرري ذلك مرتين أسبوعيًا.