سنتلر ترفع أسعارها بعد ارتداء خطيبة الأمير هارى لأحد تصميماتها

متابعات(صدى):

نالت أزياء ” سنتلر ” الكندية فرصة ذهبية عندما ظهرت الممثلة ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري، وهى ترتدي أحد معاطف الشركة خلال قداس لعيد الميلاد حضره أفراد العائلة المالكة في نورفولك بإنجلترا في ديسمبر.

حيث أن اختيار أفراد الأسرة المالكة لارتداء أي اسم أو ماركة تجارية بعينها في عالم الأزياء يؤدي إلى زيادة مبيعاته.

فالأضواء التي سلطت بكثافة أكبر على سنتلر بأنها ” تأثير ميجان ” ، كما قالت بويانا سنتلر مؤسسة العلامة التجارية ومديرة التصميمات فى سنتلر لرويترز خلال عرض الأزياء أمس الجمعة ” تأثير ميجان ماركل حقيقي بالتأكيد “.

وأضافت ” منذ أن ارتدت المعطف ذى الياقة الكبيرة باللون البيج يوم عيد الميلاد نفد المعطف فى لمح البصر، وتلقينا عددًا هائلًا من الطلبيات فى سنتلر هذا اليوم ولعدة أيام بعد ذلك. كنا نشحن المعاطف إلى جميع أنحاء العالم “.

كما صرحت سنتلر بأن زيادة الطلب على أزيائها في الآونة الأخيرة جعلها تشارك في أسبوع لندن للموضة هذا العام حيث أقامت عرضًا خاصًا.

وأشارت المصادر أن اختيار أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا لمنتجات بعينها، ودون أي اتفاق مسبق، عاد بربح قيمته نحو 200 مليون جنيه إسترليني على الشركات البريطانية وحدها.