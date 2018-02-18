12 عملية زراعة كلى تبادلية من عائلات مختلفة في تخصصي جدة

نايف السالم(صدى):

أجرى المستشفى التخصصي بجدة، 12 عملية زراعة كلى تبادلية من عائلات مختلفة خلال العام الماضي، بنسبة نجاح بلغت 100%، بما فيهم الأطفال، وذلك ضمن برنامج ” زراعة الكلى التبادلي من غير الأقارب ” .

وأدى هذا البرنامج إلى زيادة أعداد الزراعة للمرضى الذين ليس لديهم تطابق في فصيلة الدم أو ” التلاؤم المناعي ” مع المتبرعين الأقارب، وقد استطاع المستشفى وعن طريق إجراء هذا الأسلوب التبادلي للكلى من غير الأقارب فيما بين عائلات مختلفة في وقت متزامن من تحقيق 12 عملية زراعة ناجحة.

ويذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة فرع جدة استطاع في العام 2017م من إجراء 220 جراحة زارعة كلى شملت الكبار والصغار.