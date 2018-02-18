صحة الرياض: أكثر من 318 ألف مستفيد من خدمات مستشفى شقراء العام

سعيد العجل(صدى):

قالت ” صحة الرياض ” أن (318.309) مريضاً أستفادوا من الخدمات الصحية لمستشفى شقراء العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة بمنطقة خدماته خلال العام الماضي 1438هـ.

وأوضحت أن العيادات الخارجية لمستشفى شقراء أستقبلت (75.919) مراجعاً خلال الفترة من 1/1/1438هـ إلى 29/12/1438هـ فيما استفاد (45.390) مريضاً من الخدمات الإسعافية والطوارئ بالمستشفى، كما قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية – والبالغ عددها (10) مراكز صحية – خدماتها لـ(197.000) مراجعاً خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن مستشفى شقراء العام أجرى (922) عملية جراحية ، فيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد (89) عملية أجريت من خلال الأقسام الطبية المختلفة كما أجرت الأقسام الفنية بالمستشفى (265.668) فحصاً مخبرياً ، و(18.067) فحص أشعة خلال نفس الفترة .